İHA Ar-Ge Merkezi'nde izinsiz çekim yapan 3 kişi serbest bırakıldı

İkisi Rusya uyruklu 3 kişi hakkında soruşturma savcılığı tarafından karar verildi.

Rus haber kanalı NTV’nin muhabiri Aleksey Petrushko ve kameramanı Ivan Malyshkin ile bir kişi, İstanbul’da İHA üretim tesislerinin yer aldığı bölgede izinsiz çekim yaparken yakalanmıştı. Üç isim hakkında karar belli oldu.

İzinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Soruşturma savcılığı, evrakların incelenmesi ve işlemlerin ardından şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi ViDEO









