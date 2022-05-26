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    İki Fransız kuzenin yeni gezi durağı Aydın oldu

    Sepetli motosikletle yola çıkan biri engelli iki Fransız kuzen, gezmek için 8'inci durakları olan Aydın'a vardı.
    • 26.05.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:15
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    İki Fransız kuzenin yeni gezi durağı Aydın oldu

    François Pons isimli Fransız, 5 yıl önce bir trafik kazası atlarak tekerlekli sandalyeyle yaşamaya mahkum kaldı.

    Pons, satış mağazalarında eğitmen olan kuzeni Marc Bouzik'in önerisiyle 3 Mayıs'ta Fransa'nın Loire-Atlantique kentinde bulunan bir komün olan Saint Nazaire'den sepetli motosikletle yola çıktı.

    2 kuzen, temmuz ayında Rusya'nın Uzak Doğu'daki liman kenti Vladivostok'ta son bulacak 20 bin kilometrelik yolculuklarının 8'inci durağında Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı.

    Türkiye'ye ulaştılar

    Fransa, İsviçre, İtalya, Slovakya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk'u geçerek Türkiye'ye gelen kuzenler, Nusret Baykara isimli vatandaşın misafiri oldu.

    İki Fransız kuzenin yeni gezi durağı Aydın oldu #1

    Engeline göre tasarlanmış motosikletle geziyor

    Geçirdiği kazanın ardından engelli kaldığını belirten Pons, "Sporu çok severdim. Judoda siyah kuşak sahibiydim. Ancak, artık engelim nedeniyle bu sporu yapamıyorum. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Engelli durumuma göre iş bulmakta zorlandım. Tüm bu sıkıntıların içindeyken kuzenim Marc bana bu yolculuğu önerdi. Engelime uygun tasarlanmış profesyonel bir sepetli bir motosikletle yola çıktık. Bu yolculukla engelli de olsa insanın başarabileceğini, hayatın devam ettiğini, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Yolculuğumuzun sonunda bu motosiklet ve sepetini isteyen engellilere aynı amaç için vereceğiz." dedi.

    İki Fransız kuzenin yeni gezi durağı Aydın oldu #2

    "Herkes hayallerinin peşinden koşsun"

    Kuzeninin otomobil kullanamaması nedeniyle motosiklet sepeti formülünü bulduklarını söyleyen Marc Bouzik de herkese hayallerinin peşinden koşmasını tavsiye etti. Bouzik, "Herkese özellikle engellilere dünyayı keşfetmeyi öneriyorum. Ciddi kazalar, ciddi olaylar sonrasında da umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. François ile başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

    "Umarım hedeflerine sorunsuz ulaşırlar"

    Kuzenleri Kuşadası'nda ağırlayan Nusret Baykara da, "Aynı kulübün üyesi olduğumuz François ile Marc güzel bir amaç için yola çıktı. Aynı kulübe üye olduğumuz için benimle iletişime geçti. Kendilerini burada ağırladık. Umarım hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşırlar." ifadelerini kullandı.

    Sırada diğer ülkeler var

    Kuzenler, yolculuk boyunca dağ yollarını tercih ederek İran, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan güzergahlarıyla Rusya'ya ulaşmayı hedefliyor.

    İki Fransız kuzenin yeni gezi durağı Aydın oldu #3

    İki Fransız kuzenin yeni gezi durağı Aydın oldu #4


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