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- İki gündür kayıp şahsın cesedi, Sarıyer sahilinde bulundu
İki gündür kayıp şahsın cesedi, Sarıyer sahilinde bulundu
- İHA
- 24.06.2020 - 08:03
Saat 20.15 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı Liman Caddesi’nde, deniz yüzeyine çıkmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.
RUMELİ KAVAĞINDA BİR PLAJDA ÇALIŞIYORDU
Polisin yaptığı ilk inceleme sonucu cesedin, kendisinden iki gündür haber alınamayan Orçun Purcu’ya (31) ait olduğu ortaya çıktı. Purcu’nun Rumeli Kavağı’nda bir plajda çalıştığı ve limanda bir teknede kaldığı öğrenildi.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede ise, Purcu’nun kafasında ve gözünde şişlikler olduğu belirlendi. Purcu’nun dengesini kaybederek denize düştüğü ve boğulduğuna dair bulgular ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Purcu’nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Purcu’nun cesedinin cenaze aracına taşındığı anlarda, ailesi ve akrabalarının da zor anlar yaşadığı, ağıtlar yaktığı görüldü.