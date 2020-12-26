İki taraflı çalışan Sovyet casusu George Blake, hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği için ikili ajan olarak çalışan İngiliz casusu George Blake, 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Sovyetler Birliği için ikili ajan olarak çalışan İngiliz casusu George Blake, 98 yaşında Rusya’da hayatını kaybetti.

George Blake, kariyerine 1944'te İngiltere’de, MI-6'de başladı.

Blake, Kore Savaşı sırasında ABD’nin kasaba ve köyleri bombalamasının ardından Sovyetler Birliği için çalışmaya karar verdi.

İKİ TARAFLI ÇALIŞAN

1950'de Seul'de Kuzey Kore Halk Ordusu tarafından yakalandıktan sonra iki yıl önce İngiliz Elçiliği'ne gönderilen Blake, Pyongyang'da esaret altındayken Sovyet istihbaratı için çalışmaya gönüllü oldu.

1953'te Kore Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Blake, İngiltere’ye iki taraflı çalışan ajan olarak döndü.

HAPİSHANEDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Blake’in kimliği, 1961’de Polonyalı bir sığınmacı tarafından ortaya çıktı.

İngiliz mahkemesine çıkarılan Blake, 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 1966’da Londra’daki Wormwood Scrubs Hapishanesi’nden kaçmayı başaran Blake, Fransa üzerinden Berlin'e gitti.

Berlin’de bir otomobilin alt kısmında bulunan ahşap bir kutu içerisine saklanan Blake, Doğu’ya gitti ve Rusya’ya ulaştı. Blake, hayatının kalanını Rusya’da geçirdi.