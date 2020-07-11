İki üniversitesi mezunu zanlı uyuşturucu serası kurdu

Antalya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan, iki üniversite mezunu olduğu ve bir dönem psikologluk yaptığı belirlenen zanlı, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan tutuklandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma KOM ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonucunda 36 yaşındaki Erkan Günay'ın evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlendi.

POLİS BASTI

Geçen çarşamba günü Jandarma KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir apartmanın çatı katında yaşayan Erkan Günay'ın evine baskın düzenlendi.

EVİNİ UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRDİ

Yapılan aramada, şüphelinin evini uyuşturucu serası haline getirdiği görülürken; balkonunda ve odalarında çeşitli kaplara ekilmiş vaziyette 216 kök skunk bitkisi, 1245 gram kurutulmuş skunk, hassas terazi, öğütme makinesi, paketlemede kullanılan şeffaf poşet ve suç geliri olduğu değerlendirilen 1600 dolar ele geçirildi.

KAFASINI DUVARLARA VURDU

Jandarma tarafından gözaltına alınan ve iki üniversite mezunu olduğu öğrenilen Erkan Günay'ın daha önceleri psikologluk yaptığı, aynı zamanda sosyoloji bölümünü bitirdiği de tespit edildi. Şüphelinin karakol nezarethanesinde kendine zarar vermeye çalışarak başını duvara vurduğu ve bu anların da kameralar tarafından kaydedildiği öğrenildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheli Erkan Günay, başında herhangi bir hasar olup olmadığını tespiti için bir gün serviste tedavi altında tutuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan Günay, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Erkan Günay, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı.