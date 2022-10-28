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    İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama

    İstanbul’un Başakşehir ilçesi İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.
    • 28.10.2022 - 10:38
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    İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama

    İstanbul’un Başakşehir ilçesi İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

    Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

    İHA’nın haberine göre ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    İkitelli Esenler Sanayi Sitesi nde patlama #1

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