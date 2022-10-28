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İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama

İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama

İstanbul’un Başakşehir ilçesi İkitelli Esenler Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.