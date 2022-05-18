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    İkitelli'de kontrolden çıkan tırın korkuluklardan uçma anı

    Yokuş aşağı inerken kavşak dönüşünde kontrolü kaybedilen tır, demir korkuluklardan aşağı uçtu. Faciadan dönüşen kaza kameraya yansıdı.
    • 18.05.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:32
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    İkitelli'de kontrolden çıkan tırın korkuluklardan uçma anı

    İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yokuş aşağı inen tır, kavşakta dönüş yapınca kontrolden çıktı.

    İran uyruklu Yakup Vefai idaresindeki tır, yol korkuluklarını aşınca, 10 metre yükseklikten iş yeri bahçesine uçtu.

    Dehşetin yaşandığı kazada, tır şoförü yaralanırken, yaşanan kaza anı anbean kameraya yansıdı.

    "Kaydı ne yapayım"

    Kaza anını anlatan tır şoförü Vefai, "Dönüş yaparken önümde araç vardı. Çarpmamak için frene bastım. Kaydı ne yapayım. Tırda makineler vardı" dedi.

    "Ne yapacağımızı şaşırdık"

    Üsmen Acar isimli görgü tanığı ise, "Hava yağışlı olduğu için içeride oturuyorduk. Öyle bir gürültü geldi ki kazadan birden dışarı fırladım. Tırın buraya düşmesini gördüm sadece. Panik halinde ne yapacağımızı şaşırdık. Sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Sonra ambulans geldi. Burası normalde işyeri olduğu için bütün arabalar buraya diziliyor. O sırada Allah’tan kimse yoktu” şeklinde konuştu.

    İkitelli'de kontrolden çıkan tırın korkuluklardan uçma anı VİDEO

    İkitelli de kontrolden çıkan tırın korkuluklardan uçma anı #1

    İkitelli de kontrolden çıkan tırın korkuluklardan uçma anı #2

    İkitelli de kontrolden çıkan tırın korkuluklardan uçma anı #3


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