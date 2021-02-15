Giresun'da kaybolduktan 3 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin amcasının, sorguda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Giresun'da dere yatağında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi, 14 yaşındaki amcasının öldürdüğü belirlendi.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran 2020 günü, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti.

Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi Ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulundu.

İkranur'un amcası cinayeti itiraf etti VİDEO

SORUŞTURMA SONA ERDİ

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan çok yönlü soruşturma sona erdi.

İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cuma günü 7 kişi gözaltına alınmıştı.

AMCASI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu tamamlandı.

İkranur'un 14 yaşındaki amcası S.T.'nin, sorgusunda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yaşanan gelişmeyi canlı yayında açıkladı.

Anlı: “Geçtiğimiz günlerde Tirsi Ailesi’nden 7 kişi gözaltına alınmıştı. İkranur’u en son gören 14 yaşındaki amca S.T ve hala A.T, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amca S.T., cinayeti itiraf etti.” açıklamasında bulundu.

HALA, CESEDİ DEREYE ATMAK İÇİN YARDIM ETTİ

Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü kızdığı ve sinirlendiği için boğarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca S.T., olay sonrası ablası A.T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söyledi.

S.T. nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından cinayet suçundan, abla Ayşe T. de 'yardım yataklık ve delilleri karartmak' suçundan tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



İkranur'u öldüren amcası olayı böyle anlatmıştı VİDEO

ZANLININ CANLI YAYINA KATILDIĞI ANLAR

Amca S.T.'nin gözaltına alınmadan önce yine Müge Anlı'nın programında, canlı yayında yaşananları anlattığı ortaya çıktı. Zanlının ifadelerindeki çelişkili anlatım ise dikkatlerden kaçmamıştı.