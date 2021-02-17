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    İkranur'un tutuklanan halasının ifadesi ortaya çıktı

    Geçen yıl dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümünden sorumlu olan Ayşe Tirsi ifadesinde, "Dereye bıraktık, belki su değince uyanır dedik" dedi.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 15:42
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    İkranur'un tutuklanan halasının ifadesi ortaya çıktı

    Giresun'un Bulancak ilçesinde 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili amcası S.T. (14) ile halası Ayşe Tirsi'nin (20) tutuklanmasının ardından, zanlıların ifadeleri ortaya çıktı.

    Olay anlarını anlatan Ayşe Tirsi’nin ifadesinde, kan donduran itiraflar yer aldı.

    "CANLANIR DİYE DEREYE BIRAKTIK"

    İkranur’u koydukları çuval üzerinde kardeşi ile dereye kadar taşıdıklarını söyleyen Ayşe Tirsi'nin, “İkranur sırtüstü yatıyordu. Eğilip baktığımda İkranur’un nefes almadığını fark ettim. Ağabeyimden korktuğumdan dolayı hastaneye götürmeye cesaret edemedim. İkranur’u, kardeşimin getirdiği çuvalın üzerine koyduk. Taşıyarak, dereye indik. Belki su değince İkranur uyanır dedik, biraz bekledik. İkranur hareket etmiyordu. Dere içinde suyun az ollduğu bölgeye bırakıp, oradan ayrıldık. İkranur’u taşıdığımız çuvalı da yaktım.” dediği öğrenildi.

    İkranur'u öldüren amcası olayı böyle anlatmıştı

    İkranur un tutuklanan halasının ifadesi ortaya çıktı #1

    İkranur un tutuklanan halasının ifadesi ortaya çıktı #2

    İkranur un tutuklanan halasının ifadesi ortaya çıktı #3

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