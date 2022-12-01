İlyas Salman 'milleti aşağılama' suçundan beraat etti

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman hakkında beraat kararı verildi.

Oyuncu İlyas Salman hakkındaki "Türk milletini alenen aşağılama" davası sona erdi.

54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman katılmadı.

Duruşmaya İlyas Salman’ın avukatı katıldı.

"Akılsız halk" sözleri dava konusu

Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Beraat kararı çıktı

Duruşmada söz verilen İlyas Salman’ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatini talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman’ın beraatine karar verdi.

"Erdoğan akılsız halkın oylarıyla seçildi"

Salman, katıldığı bir programda "Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse, yanında da dağlar dolusu para koysa, ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten, ama o ödülü kötü kullandı." demişti.