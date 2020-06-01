İncirliova’da belediye başkanına saldırı iddiası

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile belediye çalışanı iki kişi, saldırıya uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi olurken, gerginlik nedeniyle takviye polis gücü gönderildi

Saat 22:50 sıralarında İncirliova Zafer Mahallesi’nde, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, annesinin evinin önünde saman indirdiği sırada yanında bulunan iki belediye personeli ile İncirliova Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Volkan B. ile henüz açıklanmayan bir nedenden dolayı kavga etti.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLDU, GERGİNLİK TIRMANDI

Olayda iddiaya göre Başkan Kayanın yanında bulunan iki belediye çalışanı darba uğrarken Belediye Başkanı Kaya da sözlü saldırıya uğradığı gerekçesi ile İncirliova İlçe Emniyet Müdürülüğü’ne gidip şikayetçi olunca her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Emniyet Müdürülüğü önünde kalabalık bir grup toplanırken, ilçede gerginlik devam ediyor. Polis bölgede geniş çağlı güvenlik tedbiri aldı.