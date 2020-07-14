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    İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı

    Hatalı şerit değiştiren elektrikli bisiklet sürücüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpışarak yaralandı.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 11:58
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    İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde, M.A.’nın hatalı şerit değiştirdiği elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen E.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

    1 YARALI

    Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken, sürücü M.A. ise yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı ViDEO

    İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı #1

    İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı #2

    İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı #3

    İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı #4

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