İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı

İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı

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Hatalı şerit değiştiren elektrikli bisiklet sürücüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpışarak yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde, M.A.’nın hatalı şerit değiştirdiği elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen E.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

1 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken, sürücü M.A. ise yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İnegöl'de elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı ViDEO