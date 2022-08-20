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    İngiltere’de kanalizasyon suyu denize aktı

    İngiltere’nin Doğu Sussex Kontluğunda su şirketleri tarafından arıtılmamış kanalizasyon suyunun denize dökülmesi sonucu kontluk yakınındaki plajlar kapatıldı.
    • 20.08.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 17:55
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    İngiltere’de kanalizasyon suyu denize aktı

    İngiltere’nin Doğu Sussex Kontluğunda su şirketleri tarafından arıtılmamış kanalizasyon suyu denize döküldü.

    Bexhill kenti yakınındaki Normans Körfezi’ndeki plajlar, kanalizasyon suyunun denize dökülmesinin ardından kapatılırken, Hastings kenti yetkilileri kirlilik riski nedeniyle insanları Pelham Plajı'nda yüzmemeleri konusunda uyardı.

    Doğu Sussex'teki yüzücüler, su şirketlerinden olayla ilgili hesap sorulmasını talep etti.

    Şirketin sorumlu tutulması istendi

    Bexhill Seagals Yüzme Grubu’ndan Juliette Wills, kanalizasyon suyunun denize dökülmesinin zihinsel ve fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, olayda su şirketlerinin "sorumlu tutulması gerektiğini" söyledi.

    İHA'nın aktardığına göre sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir borudan kanalizasyonun suyunun denize döküldüğü anlar görüldü.

    İngiltere’de kanalizasyon suyu denize aktı VİDEO

    İngiltere’de kanalizasyon suyu denize aktı #1

    İngiltere’de kanalizasyon suyu denize aktı #2


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