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- İngiltere’den Mekke’ye yürüyen Adam Muhammed, Silivri’de
İngiltere’den Mekke’ye yürüyen Adam Muhammed, Silivri’de
Mekke'ye gitmek için ağustos ayında İngiltere’den yola çıkan Adam Muhammed, 'Barış Yolculuğu' adını verdiği yürüyüşünde Silivri'ye ulaştı.
- DHA
- 23.01.2022 - 17:17
- Güncelleme : 23.01.2022 - 17:26
İngiltere vatandaşı olan Irak kökenli Adam Muhammed, Ağustos 2021'de İngiltere'den yürüyerek Mekke'ye gitmek için yola çıktı.
Muhammed, 'bütün kötülüklere karşı yola çıkmak' amacıyla başladığı ve 'Barış Yolculuğu' adını verdiği yürüyüşünde İstanbul'a ulaştı.
SÜRÜCÜLER DESTEK OLDU
Silivri D-100 Karayolu'nda yürüyüşünü sürdüren Muhammed'e bazı sürücüler 3 tekerlekli seyyar arabasını iterek destek verdi.
İngiltere’den Mekke’ye yürüyen Adam Muhammed, Silivri’de VİDEO
HAC DÖNEMİNDE ULAŞMAYI PLANLIYOR
Yürüyüşüne köpeğiyle devam eden Muhammed, Türkiye'den 35 gün sonra Suriye, ardından Ürdün üzerinden geçerek Hac döneminde Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.