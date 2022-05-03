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İngiltere’nin en çok aranan suçlusu, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İngiltere’nin en çok aranan suçlusu, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalanan İngiltere’nin en çok aranan uyuşturucu tacirlerinden Alex Male, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.