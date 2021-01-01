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    Mersin'de inşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi

    Mersin'in Anamur ilçesindeki bir inşaatta, canlı müzik eşliğinde yeni yılı kutlarken suçüstü yakalanan 18 kişiye, 56 bin 700 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 23:13
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 23:57
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    Mersin'de inşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi

    Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarıklar Mahallesi'ndeki bulunan inşaat halindeki binada yılbaşı partisi yapılacağı bilgisini aldı.

    18 KİŞİ, YILBAŞI EĞLENCESİNDE YAKALANDI

    Savcılıkça verilen arama kararı doğrultusunda harekete geçen jandarma, adrese düzenlediği operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişiyi canlı müzik eşliğinde eğlenirken suçüstü yakaladı.

    Mersin'de inşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi-Video

    Mersin de inşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi #1

    56 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ

    Bir köşesi bar olarak düzenlenen ve ışıklarla renklendirilen inşaataki şüphelilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 56 bin 700 TL para cezası kesilirken, yapılan aramada ele geçirilen 107 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu.
    Eğlencenin organizatörü olduğu saptanan 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Mersin de inşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi #2

    Mersin de inşaat halindeki binada canlı müzikli yılbaşı eğlencesi #3

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