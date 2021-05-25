22 yaşındaki Yusuf Gemi, insan ve hayvan haklarına dikkat çekmek için, 2 bin kilometreye yakın yol yürümeyi hedefliyor.

Kars Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Yusuf Gemi, "Bu yürüyüşü, Türkiye'nin en doğu ili olan Iğdır ilimizden en batı ili olan Çanakkale ilimize kadar yapacağım." dedi.

"YAKLAŞIK 2 BİN KİLOMETRE"

Yürüyüşünün 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde tamamlamayı hedeflediğini belirten Yusuf Gemi, “22 yaşındayım ve aslen Ağrı Patnos doğumluyum. Kars Sarıkamış'ta Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisiyim. Yaklaşık 2 bin kilometre kadar yol yürüyeceğim." dedi.

İnsan ve hayvan hakları için Iğdır'dan Çanakkale'ye yürüyecek VİDEO





"BÜTÜN İNSANLARIN EŞİT HAKLARA SAHİP OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM"

Yapacağı yürüyüşle insan ve hayvan haklarına dikkat çekmek istediğini dile getiren Gemi, şu ifadeleri kullandı;

“İnsan hakları ve hayvan hakları ile ilgili olarak sosyal mesaj içerikli fikirlerimi tüm dünya kamuoyuna aktarmak istiyorum. İnsan hakları ile ilgili olarak din, dil, ırk ve mezhep fark etmeksizin bütün insanların eşit haklara sahip olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Hiçbir insanın hiçbir insana veya hiçbir canlının canına kastetmeye ve şiddet uygulamaya hakkının olmadığını anlatmak istiyorum bu yürüyüşle.





"YASALAR TAM ANLAMI İLE UYGULANSIN"

Hayvanların da tam anlamıyla korunabilmesi için yöneticilerden yasaların tam anlamıyla uygulanmasını istiyorum. Lütfen hayvanlara bir kap su ve bir kuru ekmek dahi olsa verelim ve hayvanlara eziyet etmeyelim.”