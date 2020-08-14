İnternet paketi satın almak isterken dolandırıldı

Samsun'da sosyal medyada yer alan ve GSM operatörünün adını taşıyan linkten internet paketi satın almak isteyen şahıs, 26 bin lirasından oldu.

Samsun’da yaşayan M.Ö., sosyal medya platformu üzerinden dolandırıcıların hedefi oldu.

Facebook'ta gördüğü ve GSM operatörüne ait olduğunu zannettiği linki tıklayan M.Ö., 20 TL’ye 20 GB internet paketi satın almak istedi.

26 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Linkte yer alan forma kredi kartı bilgilerini yazan M.Ö., iddiasına göre 26 bin lira dolandırıldı. Yaşanan olayın ardından adliyeye giden mağdur M.Ö. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayetçi olduğunu belirten M.Ö., “Facebook üzerinden GSM operatörünün sitesine girerek, direk kart bilgilerimi girdim ve bir anda ekran gitti. Kredi kartımdan 9 bin TL, maaş hesabımdan 9 bin TL çekilerek eksi bakiyeye geçiş yapıldı. Ardından kredi çekilerek eksi bakiye artıya çevrildi. Toplam da 26 bin TL zarar ettim. GSM operatörünün internet sitesinin bire bir aynısını yapmışlar. Benim amacım internet paketi almaktı, 20 TL’ye 20 GB internet paketi almak istedim. Savcılığa şikayetçi oldum. Telefonum şu anda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde” dedi.