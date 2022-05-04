İnternette Osmanlı dönemine ait paraların milyonlarca liraya satıldığı görüldü. En yüksek fiyat biçilen 5'inci Mehmed dönemine ait delikli 20 para 50 milyon liradan satışa çıkarıldı.

İnternet ortamında, tarihi eser ya da antika niteliği taşıdığı düşünülen madeni paraların satışa sunulduğu görüldü.

İlanlarda 'koleksiyonculara yönelik', 'tarihi para' gibi ifadelerin yanı sıra hangi döneme ait olduğu gibi bilgiler paylaşıldı.

‘Para, madalya' başlığı altındaki 17 binden fazla ilan arasında, 5'inci Mehmed dönemine ait delikli paranın en yüksek fiyattan satışa sunulduğu belirlendi.

Tarihi paralara 50 milyon lira fiyat biçildi

DHA’nın haberine göre; Osmanlı İmparatorluğu'nun 35'inci padişahı 5'inci Mehmed dönemine ait delikli 20 paraya 50 milyon lira fiyat biçildi.

Osmanlı'nın 34'üncü ve son padişahı 2'nci Abdülhamid dönemine ait para da sahibi tarafından 42 milyon liradan satışa sunuldu.

Çoğu Osmanlı'ya ait paraların satışa sunulduğu ilanlar arasında farklı dönemlerde kullanılan yabancı paralar da yer alıyor.

İnternette satılan Osmanlı paraları için milyonlar istendi ViDEO

“Tarihi eser satışı için müze müdürlüğünün izni olması gerekir”

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet ortamında 'tarihi eser' olarak belirtilen objelerin satışı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Osmanlı paraları tarihi eser niteliği taşımayabilir. Bazı internet sitelerinde 'tarihi', 'antika' gibi ifadelerle satışa sunuluyor. Satın almak isteyenler dikkatli olsun. Tarihi eser satışı için müze müdürlüğünün izni olması gerekir. Satış yapılıyorsa da polis buna müdahale edebilir. Satın almak isteyenler peşinat gibi ödeme yapmasın, konunun uzmanlarıyla görüşsünler. İnternet ortamında tarihi ya da antika değeri taşımayan objelerin satışı sıkıntılı durum yaşatabilir, hukuki süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz.”

İnternette eser satışı yapılabilir mi?

Korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından müzelere alınması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıkları için müze müdürlüklerince 'Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi' düzenlenerek sahibine iade edilir. Bu belge, sahipleri tarafından esere ilişkin alım satım ve el değiştirme işlemleri mahalline en yakın müze müdürlüğünde yapılır; yeni durum, belgenin verildiği müzeye yazılı beyan edilir. Yasa dışı yollarla başkasına devredilmesi, satılması ve yurt dışına çıkarılması yasaktır.