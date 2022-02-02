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    Interpol ve Türk polisinin ortak çalışması: Tacizci yakalandı

    Instagram üzerinden Kanada'da 14 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel tacizde bulunduğu' iddia edilen bir kişi İnterpol ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 16:56
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    Interpol ve Türk polisinin ortak çalışması: Tacizci yakalandı

    Kanada'da Kraliyet Polisi'ne başvuran bir kadın, 14 yaşındaki kızına Instagram üzerinden yaşlı bir erkek şahıs tarafından müstehcen görüntüler gönderildiğini ve cinsel içerikli yazılar yazıldığını söyledi.

    Kızına canlı yayında soyunmasının teklif edildiğini ve bu durumun da kızı tarafından kendisine bildirildiğini ifade eden kadın, şikayetçi oldu.

    INTERPOL DEVREYE GİRDİ

    Kanada Kraliyet Polisi, yaptığı araştırma sonucu küçük kıza sosyal medya üzerinden cinsel saldırıda bulunan kişinin Türkiye'de olduğunu tespit etti.

    Interpol'un da devreye girmesi üzerine olay, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirildi.

    Interpol ve Türk polisinin ortak çalışması: Tacizci yakalandı #1

    SAMSUN’DA BULUNDU

    Yapılan tespit ve takip sonucu Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 56 yaşındaki M.K.'yi Atakum ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

    DİJİTAL MALZEMELERİNE EL KONULDU

    Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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