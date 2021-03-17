İntihar denilerek kapanan dosya, Esra Erol sayesinde yeniden açıldı

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında 16 yıl önce işlenen cinayet, başka bir olay araştırılırken ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında 16 yıl önce işlenen cinayet olayı gündeme geldi.

Konya'da yaşayan Halil İbrahim Ünüvar programa katılarak 4 ay önce evlendiği Kibar Ünüvar tarafından 85 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

Kibar Ünüvar’ın hayatını kaybeden eski eşi Ahmet Çakmaz’ın kardeşi Yakup Çakmaz herkesi şok eden bir iddiada bulundu.

"2006 YILINDA AĞABEYİMİ KİBAR ÖLDÜRDÜ"

Kibar Ünüvar’ın çelişkili ifadelerinin ardından canlı yayına şaşırtıcı ihbarlar gelmeye başladı. Kibar Hanım'ın eski eşi Ahmet Çakmaz’ın 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

Bu olayı 16 yıl sonra ortaya çıkaran Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Çakmaz ölümü hakkında takipsizlik kararında soruşturmanın yeniden açılmasına karar verildi.