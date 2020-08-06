İpsala Gümrük Kapısı’nda 227 kilo uyuşturucu bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan 227 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemeler ve saha personelinin elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Yunanistan’dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Gümrük idaresine 'plaka saç' cinsi eşya taşıdığı beyan edilen tır, x-ray tarama cihazına sevk edildi.

GİZLİ BÖLMELER TEK TEK AÇILDI

Yapılan taramada tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanması neticesinde araç, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeğinin de tepki vermesi üzerine, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince tırın dorsesinin taban bölümünde bulunan gizli bölmeler tek tek açıldı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON 600 BİN LİRA

Test cihazı ile yapılan kontroller sonucu, 15 gizli bölmedeki paketlerin içerisinde esrar olduğu saptandı. 227 kilogram ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan uyuşturucuya ilişkin araç sürücüsü gözaltına alındı.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.