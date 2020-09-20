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- Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.
- İHA
- 20.09.2020 - 13:42
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlerin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."