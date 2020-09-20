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    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 13:42
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    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

    Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlerin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

    Irak ın kuzeyinde 2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

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