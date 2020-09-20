Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlerin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."