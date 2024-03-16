Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde, sınırda ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

2 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!