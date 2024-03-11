Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
denildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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