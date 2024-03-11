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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.