Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)