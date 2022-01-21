Irak'ta DEAŞ saldırısı

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 11 asker hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda asker ise teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.