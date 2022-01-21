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    Irak'ta DEAŞ saldırısı

    Terör örgütü DEAŞ’ın Irak ordusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 11 asker hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda asker ise teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 09:46
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    Irak'ta DEAŞ saldırısı

    Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, terör örgütü DEAŞ sabahın erken saatlerde Diyale vilayetine bağlı el-Uzayim kasabası yakınlarında Irak ordusuna saldırı gerçekleştirdi.

    SİLAHLI SALDIRI: 11 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

    1. bölük karargahına bağlı tugaya yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

    Olay yerine çok sayıda asker sevk edildiği, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

    Irak ta DEAŞ saldırısı #1


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