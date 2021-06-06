Irak'ta mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Irak'ta mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde tespit edilen bir mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan operasyonlara dair bilgilendirme yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında yapılan çalışma sonucu tespit edilen bir mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

MSB'DEN TERÖRİSTLERİN MÜHİMMATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi."

Irak'ta mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu VİDEO







ELE GEÇİRİLENLER

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu,

- 2 adet RPG-7 roketatar,

- 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü,

- 6 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

- 250 m inflaklı fitil,

- 3.000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 3.000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

- 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

- 6 adet havan mühimmatı,

- 19 adet EYP ana imla hakkı,

- 3 adet havan tapası,

- 200 adet fünye,

- 120 adet pil bloğu,

- 1 adet voltmetre,

- 3 adet yaesu telsiz anteni