Euro
15.47
-0.13%
Dolar
13.53
-0.22%
Altın
798.12
0.17%
Borsa
2043
1.78%
Bitcoin
599.789
2.27%
BTXN Coin
32.08
4.97%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo eroin ele geçirildi

    Koyulhisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 21:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo eroin ele geçirildi

    Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Koyulhisar ilçesinde yol kontrolü sırasında İran'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Narkotik köpeğinin arama sırasında otobüsün çeşitli yerlerine tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada 50 paket halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

    Olayla ilgili otobüste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

    İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo eroin ele geçirildi #1

    İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo eroin ele geçirildi #2


    Görüş Bildir