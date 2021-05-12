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- İran sınırına 21 kilo eroin ele geçirildi
İran sınırına 21 kilo eroin ele geçirildi
İran sınırında yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan atlı gruba, jandarma müdahale etti. Müdahale sonrası bölgede 21 kilo eroin ele geçirilirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
- DHA
- 12.05.2021 - 05:02
- Güncelleme : 12.05.2021 - 05:38
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırından yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Çaldıran ilçesine bağlı Kaşim Mahallesi'de pusu kurdu.
Sınırdan geçmek isteyen atlı grup emniyet güçlerini fark edince sınırın öbür tarafına doğru kaçtı.
21 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bölgede yaptığı arama sonucu 21 kilo eroin ele geçirildi.
Jandarma, İran’a kaçan şüpheliler hakkında çalışma başlattı.