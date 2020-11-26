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İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü
Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında, yurda kaçak yollarla girmeye çalışırken donarak öldüğü belirlenen 3 kişinin cesetleri bulundu.
- DHA
- 26.11.2020 - 15:16
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık bir hafta önce 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Dün de aynı bölgede, yine 1 kişinin cesedi bulundu.
İŞLEMLERDEN SONRA GÖMÜLECEKLER
Yapılan araştırma ve incelemede Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken donarak öldükleri tespit edilen 3 kişinin cenazeleri, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İşlemlerin tamamlanmasından sonra cenazelerin toprağa verileceği belirtildi.