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    İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü

    Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında, yurda kaçak yollarla girmeye çalışırken donarak öldüğü belirlenen 3 kişinin cesetleri bulundu.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 15:16
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    İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü

    Van'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık bir hafta önce 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Dün de aynı bölgede, yine 1 kişinin cesedi bulundu.

    İŞLEMLERDEN SONRA GÖMÜLECEKLER

    Yapılan araştırma ve incelemede Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken donarak öldükleri tespit edilen 3 kişinin cenazeleri, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İşlemlerin tamamlanmasından sonra cenazelerin toprağa verileceği belirtildi.

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    İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü #5

    İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak öldü #6

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