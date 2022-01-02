İran sınırında Afganistanlı kadın soğuktan öldü, 2 çocuk kurtarıldı

İran'a bağlı Belasur köyünde bir Afgan kadın, iki çocuğuyla yurda yasa dışı yollarla girmeye çalıştı. Başarılı olamayan anne soğuk nedeniyle yaşamını yitirirken, 2 çocuğu ise ölümden kurtuldu.

İran'ın Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla yurda girmek isteyen Afganlı kadın, hava şartlarına yenik düştü.

Soğuk hava nedeniyle anne yaşamını yitirirken, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu.

Anne ve çocuklarının durumu, Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesur köyünde köylüler tarafından kaydedildi.

Çekilen görüntülerde annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı.

Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa ise köylüler yardım eli uzattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır.

Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir.

Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."