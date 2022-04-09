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    İran sınırında çuvallarda 127 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın bir noktada çuvallarda 127 kilo eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 18:15
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    İran sınırında çuvallarda 127 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova'nın İran sınırına yakın bir noktaya operasyon düzenledi.

    Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı arazi aramalarında çuvallarda 127 kilo eroin ele geçirildi.

    Sahiplerinin tespiti için çalışmalar sürüyor

    Sahiplerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    İran sınırında çuvallarda 127 kilo eroin ele geçirildi #1


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