İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında, düzensiz göçmen donarak hayatını kaybetti.

Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekipleri, sınır bölgesinde yapmış olduğu incelemede Gelenler Mahallesi’ne bağlı Davutabat mezrası yolu üzerinde yerde yüz üstü yatmış bir erkek cesedi buldu.

Afganistan uyruklu olduğu tahmin edilen 25 yaşlarında kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI YAKALANDI

Öte yandan, yine Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Özpınar Mahallesi’nde ikamet eden ve göçmen kaçakçılığı suçundan araması bulunan F.A. ile oğlu F.A.’yı ise yapılan şafak operasyonuyla yakaladı.













