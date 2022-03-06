İran’a alınmayan Ukrayna tırları, Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu

İran’a alınmayan Ukrayna tırları, Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu

Orta Asya ülkelerine İran üzerinden yük götüren Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulandı. Geri dönmek isteyen Ukraynalı tır sürücüleri, Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyondan, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan-Azerbaycan-İran üzerinden Orta Asya ülkelerine yük götüren Ukraynalı tır sürücüleri de etkilendi.

Ukraynalı tır sürücüleri, İran sınırlarından içeriye alınmadı. Rusya’ya destek verdiğini açıklayan İran Ukrayna plakalı tırlara ambargo uyguladı.

Türkiye üzerinden tekrar ülkelerine dönmek isteyen tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında dönüş yoğunluğuna neden oldu.

SARP SINIR KAPISI GÖREVLİLERİ, GEÇİŞLERDE YARDIMCI OLDU

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelgeyle Ukraynalı tırların sınır kapılarında geçişlerinde kolaylık sağlanmaya başlandı. Sarp Sınır Kapısı yönetimi, Ukraynalı tır sürücülerine kolaylık sağlayarak geçişlerin hızlanması noktasında yardımcı oldu.

“TIRLARIN GİRİŞLERİNİN DURDURULMASI ÜLKEMİZE DOĞRU ARTAN YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU”

Sarp Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu. Akyürek, “İran’ın, Ukrayna tırlarının girişlerin durdurulması, kara hudut kapıları üzerinde ülkemize doğru artan yoğunluğa neden oldu. Bizim temennimiz eğer bu savaş süreci kısa sürede sonuçlanırsa ki umudumuz odur. Burada Sarp Kara Hudut Kapısı bu yoğunluğu kısa sürede atlatacaktır." ifadelerini kullandı.