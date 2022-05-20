Petrol
111.88
-0.14%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
486.475
3.17%
BTXN Coin
12.93
-15.49%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İran'da böbreğini satan şahıs, Ankara'da uyuşturucu imalathanesi kurdu

    3 katlı villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisiyle harekete geçen ekipler, 470 kök hint keneviri ele geçirirken, şüphelinin böbreğini satarak aldığı parayla düzeneği kurduğu öğrenildi.
    • 20.05.2022 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da böbreğini satan şahıs, Ankara'da uyuşturucu imalathanesi kurdu

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında Çankaya ilçesinde bulunan 3 katlı villada esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

    Ekipler çalışmalarını bu yönde ilerletti.

    Düzeneğe el konuldu

    DHA'nın haberine göre,  özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada 470 kök 'Hint keneviri ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu.

    Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #1

    Düzenek kurma işlemini Almanya'da öğrendiği ortaya çıktı

    Polisin yaptığı araştırmada şüphelilerden M.Y.'nin daha önce uzun süre Almanya'da yaşadığı ve uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini orada öğrendiği belirlendi.

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #2

    Düzenek kurmak için böbreğini sattı

    M.Y.'nin, Türkiye'ye dönüş yaparak bu işi yapma kararı aldıktan sonra önce İran'a gittiği ve burada böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı saptandı.

    M.Y.'nin elde ettiği parayla Türkiye'ye dönerek 3 katlı villayı kiraladığı ve yaklaşık 70 bin liraya düzenek kurdurduğu belirlendi. M.Y.'nin inşaat işçisine düzenek ile havalandırma sistemini, elektrikçiye ise kaçak elektrik düzeneği kurdurttuğu tespit edildi.

    Şüphelilerin soruşturması devam ediyor

    Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapılırken, soruşturma sürdürülüyor.

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #3

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #4

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #5

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #6

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #7

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #8

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #9

    İran da böbreğini satan şahıs, Ankara da uyuşturucu imalathanesi kurdu #10


    İlginizi Çekebilir

    Tofaş rekor fiyata alıcı buldu: 250 bin lira
    Gündem

    Tofaş rekor fiyata alıcı buldu: 250 bin lira

    Alanya'da orman yangınıyla mücadale
    3. Sayfa

    Alanya'da orman yangınıyla mücadale

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!
    Milyoner Olan Türkler

    Sürekli kazanç aldığı yatırım yöntemini anlatıyor!

    Görüş Bildir