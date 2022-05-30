İran'daki mehir meselesi, İstanbul'da kanlı bitti

İmam nikahlı eşinin boşanma karşılığı 100 altın istediği şahıs, İstanbul'a uzlaşmak için gelince, eşinin akrabası tarafından vuruldu.

İstanbul Başakşehir'de 16 Nisan günü dehşet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu M.E., ülkesinde imam nikahlı eşinden boşandı.

Eşinin akrabaları, M.E.'den boşanması karşılığında 100 altınlık mehiri ödemesini istedi. Bunun üzerine M.E., çareyi İstanbul'a gelerek uzaklaşmakta bulurken, eşinin akrabaları da peşine düştü.

Eşinin amcası tarafından vuruldu

Kadının amcası Mohammad J.H., Başakşehir'de bulduğu M.E.'yi otomobiline kadar takip etti. Otomobiline bindiği sırada M.E.'nin arkasından yaklaşan Mohammad J.H., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Kaçmaya çalışan M.E., merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

DHA'nın aktarımına göre, saldırgan takipte kullandığı kiralık otomobile binip, olay yerinden uzaklaştı. M.E. ise kendi imkanları ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan M.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan amca ise kiralık otomobili Başakşehir'de yolun ortasına bıraktıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine terk edilen otomobilin olduğu adrese gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırgan Fatih'te yakalandı

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından inceleme başlattı. Yaralının ifadesini alan polis ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırmada, çevredeki kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganın Fatih'te olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan amca yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

















