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    İranlı dağcılar Ağrı Dağı’nda ölümden döndü

    Ağrı Dağı’na mahsur kalan 24 İranlı dağcıyı Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ve 2 dağcı kurtardı.
    • DHA
    • 06.02.2022 - 20:29
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    İranlı dağcılar Ağrı Dağı’nda ölümden döndü

    İran’ın Tebriz kentinden gelen 6’sı kadın 24 dağcı, 3 Şubat günü, 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na tırmanmaya başladı.

    İranlı Ali Mirza’nın rehberliğinde 3 bin 100 metredeki ana kampa ulaşan dağcılar, bir gün dinlendikten sonra tırmanışa devam etti.

    TİPİYE YAKALANIP MAHSUR KALDILAR

    4 bin 200 metreye kadar ulaşan dağcılar, burada yoğun tipiye yakalandı. Dağda olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye çıkamayan ve zor anlar yaşayan dağcılar, bölgede tırmanış yaptıktan sonra inişe geçen Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ile Ahmet Kara ve Burak Polat tarafından kurtarıldı.

    TESADÜFEN KARŞILAŞTILAR

    3 Türk dağcı tırmandıkları yaklaşık 5 bin metre yükseklikten inişe geçtiklerinde tesadüfen İranlı dağcı gruba rastladı. Yoğun tipi nedeniyle ilerleyemeyen ve geri de dönemeyince zor durumda olan 24 dağcıyı başarılı şekilde indirmeyi başardı. Doğubayazıt’a dönen İranlı dağcılar, karayoluyla Van’a gitti.

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