İranlı şarkıcı Moein, Van'da konser verdi! İzdiham yaşandı Şarkıcı Moein Van'da verdiği konserle hayranlarıyla buluşurken kente gelen İranlılar, saatlerce konser alanına girebilmek için bekledi. Yaşanan izdiham nedeniyle salonun cam kapıları kırıldı.

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DHA

İran'ın en sevilen şarkıcılarından olan Moein, Van'da konser verdi ve hayranlarıyla buluştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki kapalı spor salonunda sahne alan Moein'in konseri için polis ekipleri, alanda güvenlik önlemleri aldı.

Van'da bulunan ve konser için gelen binlerce İranlı, konserden saatler öncesinden salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İranlılar içeri girmeye çalıştı, camlar kırıldı

Konser alanına girmek için saatlerce kapıda bekleyen İranlılar, konserin yapılacağı salonun önünde izdiham oluşturdu.

Yaşanan izdiham ile birlikte biranda cam kapıya yüklenen İranlıların içeri girmeye çalıştıkları sırada cam kapılar yerle bir oldu.

Ezilme tehlikesine aldırış etmediler

Tehlikeye aldırış etmeyen birçok İranlı, bu sırada ezilme tehlikesi yaşadı. Basına kapalı olan konserde Moein, şarkılarını seslendirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)