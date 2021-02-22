İranlı şebeke 100 milyon dolarlık vurgun yaptı

İranlı şebeke 100 milyon dolarlık vurgun yaptı

İstanbul'a yerleşen İranlı bir şebekenin kurduğu ‘Titan’ benzeri saadet zincirine ilişkin iddianame hazırlandı. 100 milyon dolar toplayan şebeke üyeleri için istenen ceza 1200 yılı buluyor.

Bir kısım üyesi geçen yıl yapılan operasyonlarla tutuklanan İranlı şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 94 sayfalık iddianame, mahkemece kabul edildi.

Dosyaya göre sanıklar, yatırılan paraya göre değişen kâr payı vaadinde bulundu.

Aylık yüzde 10 kâr payı ödeneceği gibi söz konusu paraya 2 yıl dokunulmaması halinde elde edilecek kazancın yüzde 640’ı bulabileceği söylendi.

“TÜRKİYE’NİN DEV ŞİRKETLERİ BİZİMLE ÇALIŞIYOR”

Yatırım için davet edilen kişilere, "Dünya çapında faaliyet yürütüyoruz. Türkiye’nin dev şirketleri de bizimle çalışıyor." denildi.

Şebeke yapılacak işe 'yasal' bir kılıf uydurmakla başladı.

The Key Eğitim Hizmetleri ve PSC Center Eğitim Hizmetler adı ile İstanbul’da iki şirket kuruldu. Şebeke üyeleri, parasını aldıkları kişileri, şifre ile girilebilen sitelere üye yaptı. Bu kişiler, şifreleri ile girdiklerinde, yatırdıkları paranın günden güne katlandığını görünce; "İşler yolunda gidiyor." dedi.

Ancak, yeni gelen üyelerin parası ile eskilerin parasının bir kısmını ödeme üzerine kurulu sistem bir süre sonra çökünce, "Dolandırıldık" diyen çok sayıda kişi savcılıkların yolunu tuttu.

BİNLERCE DOLAR YATIRDILAR

Şebekeye kaptırılan para miktarları ise oldukça fazla.

İstanbul’da güzellik uzmanı olarak çalışan Faranak Ebrahimi 16 bin dolar yatırdı; yalnızca 5 bin dolar aldı.

Ebrahimi’nin şebeke ile tanıştırdığı 5 arkadaşı ise yatırdıkları 22 bin dolardan bir dolar bile alamadı.

İranlı Davood Esfehani, şebekeye, firari konumda olan baldızı Mahnaz Shokravi eli ile 240 bin dolar kaptırdı. Yine Leila Biyabanizonuz 50 bin dolar, Fatameh Pour Hosseini 100 bin dolar, Khaldoun İbrahim 265 bin dolar, Baharak Saehniya 160 bin dolar, Yasir Dada 145 bin dolar, Askhan Mashayekhi 184 bin dolar, Zahra Beigompour 80 bin dolar, Nevzat Çankara 101 bin dolar, Ukraynalı Kristina Kovshun ise şebekeye 35 bin dolar kaptırmaktan kurtulamadı.

KİRASI 150 BİN LİRALIK DAİREDE KALDILAR

Soruşturma kapsamında bir kısım kişi ise tanık olarak dinlendi. Tanık ifadelerine göre, şebeke üyeleri zengin oldukları izlenimi yaratmaya büyük özen gösterdi.

İstanbul’un en pahalı evleri kiralandı.

Yine aynı şekilde lüks otomobiller kiralandı, gidilen mekânların pahalı olmasına dikkat edildi. Tanık olarak dinlenen Mustafa A., "Soyadı Jafari olanların tamamı Sapphire’de 49-50’li katlarda Pent House dairelerinde kalmaktaydılar." dedi.

A.’nın belirtiği dairelerin aylık kirası 150-160 bin lira seviyesinde.

'ÇOCUKLARIMIN NE İŞ YAPTIKLARINI BİLMİYORUM'

Haklarında dava açılan 23 sanıktan bir kısmı tutuklu bir kısmı ise firari durumda.

İddianameye göre örgütün lideri 40 yaşındaki Seyed Jafar Jafari. Jafari Kanada’ya kaçarken, 42 yaşındaki ağabeyi Javad Jafari ise ABD’ye kaçtı.

Seyed Ehsan Jafari savcılık ifadesinde, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmezken baba Sayed Mohammad Jafari ise çocuklarının ne iş yaptığını bilmediğini söyledi.

ŞEBEKENİN ‘KASASI’

Dava dosyasına göre baba Jafari adına İstanbul’da birçok değerli gayrimenkul alındı.

İddianameye göre şebekenin ‘kasası’ olmakla suçlanan 39 yaşındaki Nefes Yegane, "Benim olayla hiçbir ilgim yok." dedi.

Ancak tanık Mustafa A. ifadesinde, Yegane’ye elden 400 bin dolar teslim ettiğine dair elinde tutanak olduğunu söyledi.

"AVUKATIN ÖLÜM KARARINI ALDIK"

Mağdurların bir kısmı, verdikleri ifadelerde yaptıkları şikâyetlerin geri çekilmesi için tehdit edildiklerini söyledi.

Şebekeye 50 bin dolar kaptıran Leila Biyabanızonouz, "Türkiye'ye geldiğimi öğrenmelerinden sonra avukatım aracılığıyla şikâyet dilekçesinde de belirtildiği üzere Seyed Saeed Arabzade isimli kişi benim arkadaşlarımı İran'dan arayarak ‘Benim Türkiye'de çok üst düzey kişiler ile dostluğum vardır. Mafya ile birlikte hareket ediyorum. Eğer benim ismimi vererek şikâyetçi olursa onu öldüreceğim. Zaten avukatının kesin ölüm kararını aldık. Onu da öldüreceğiz demiş. Zaten Seyed Jafer Jaferi de mağdurların kullandığı Telegram üzerinden şikâyetçi olanları ve şikâyetçilerin avukatının sonunun geldiğini ve öldürüleceğini yazmış." dedi.

“SINIR DIŞI EDİLİRSİNİZ” TEHDİDİ

Şebeke 11 bin dolar kaptıran güzellik uzmanı Faranak Ebrahimi ise sanıkları şikâyet etmeleri halinde Türkiye’den sınır dışı edilebilecekleri yönünde uyarıldıklarını söyledi.

15 ay şebeke liderlerine şoförlük yapan Ferdi Y. ise tanık olarak alınan ifadesinde, tutuklu sanık Mohammad Mahdi Raoufi’nin, parasını isteyen Mehran Nezhadpark’ı "Ş….z ben senin paranı yedim gel alabiliyorsan al." diyerek tehdit ettiğine tanık olduğunu söyledi.

1200 YIL CEZA İSTENİYOR

Yüksek kâr payı vaadi ile binlerce kişiden toplanan para neredeyse 100 milyon dolar...

73 yaşındaki İranlı baba ve 3 oğlunun yönettiği şebekenin üyelerine istenen ceza ise 1200 yılı buluyor.