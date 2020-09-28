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    İş ilanına başvuran kızlara taciz zanlısı serbest bırakıldı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, iş ilanları vererek tuzağa düşürdüğü genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 17:08
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 17:08
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    İş ilanına başvuran kızlara taciz zanlısı serbest bırakıldı

    Kocaeli Gebze’de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, telefonda görüşüp yazıştığı kişilere özel asistan aradığını belirterek, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, taciz söylemlerinde bulundu.

    Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı.

    İŞ YERİ SAHİBİ OLMADIĞI ANLAŞILDI

    H.T.’nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., adliyeye çıkarıldı.

    H.T., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

    İş ilanına başvuran kızlara taciz zanlısı serbest bırakıldı #1

    İş ilanına başvuran kızlara taciz zanlısı serbest bırakıldı #2

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