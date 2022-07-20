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    İSBAK’ta hırsızlık: Çalıştığı firmayı soydu

    İSBAK’ta çalışan bir işçi, seçtiği ürünleri aracına yükleyerek çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli Beykoz'daki evinde yakalandı.
    • 20.07.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 11:15
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    İSBAK’ta hırsızlık: Çalıştığı firmayı soydu

    Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri’ne (İSBAK) gelen taşeron firma çalışanı Enver K. (31), gözüne kestirdiği ürünleri önce tek tek belirledi.

    Enver K., seçtiği paketli ürünleri ardından bir kenara koydu.

    Seçip taşıdı

    Dükkanın içinde gezip ürün seçen şahıs, bir süre sonra o ürünleri aracına yüklemek için harekete geçti.

    Üst üste yığdığı ürünleri bir bir alan Enver K., çaldıklarını aracın bagaj kısmına koydu.

    Aracına yükledi, gitti

    Birkaç kez dükkana girip çıkan Enver K., aracına yüklediği ürünlerle oradan uzaklaştı.

    Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

    İstanbul’da İSBAK’ta hırsızlık kamerada: Çalıştığı firmayı soydu VİDEO

    Firma avukatı polise başvurdu

    Dükkanda eksik ürün olduğunu fark eden çalışanların bilgi vermesi üzerine firma avukatı, polise başvurdu.

    İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    İSBAK’ta hırsızlık: Çalıştığı firmayı soydu #1

    Evinde yakalandı

    Şüphelinin Enver K. olduğu tespit edildi.

    İHA’nın haberine göre Beykoz'da yaşadığı belirlenen Enver K., evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    İSBAK’ta hırsızlık: Çalıştığı firmayı soydu #2

    İSBAK’ta hırsızlık: Çalıştığı firmayı soydu #3

    İSBAK’ta hırsızlık: Çalıştığı firmayı soydu #4

    İSBAK’ta hırsızlık: Çalıştığı firmayı soydu #5


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