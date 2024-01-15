İşçilerin kaldığı konteynerde yangın! İstanbul Valiliği açıkladı: 3 ölü Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir firmanın çalışanlarına ait barakada çıkan yangın sonucu 3 personel hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.

Sultanbeyli ilçesinde bulunan çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin olduğu bölgede alevler yükseldi.

Korku dolu anlar yaşanırken ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

"Soruşturma başlatıldı"

Konuya ilişkin açıklama ise İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."