Biri çocuk üç kişinin bulunduğu motosikletin temizlik aracıyla çarpışması üzerine, bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Caddesi üzerinde biri çocuk 3 kişinin olduğu motosiklet, Balo Sokak'tan çıkarken temizlik aracı ile çarpıştı.

Motosikletin devrilmesi sonucu üç kişi yere savruldu.

1 YARALI

Motosiklette bulunanlardan Muzaffer İmrağ yaralandı. Yaralı kadın, acı içinde "Ayağım çok kötü" diye çığlıklar attı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralı kadını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklette bulunan küçük kız da olay yerine gelen dedesine teslim edildi.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Kaza ile ilgili tutanak tutan polis ekipleri, temizlik aracı şoförü İ. Hakan Erenel, Taksim Polis Merkezi'ne, motosiklet sürücüsü yaşı küçük olduğu için Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstiklal'de 3 kişinin bindiği motosiklet kaza yaptı VİDEO