Hatay’ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda, cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı.
Minik Elif, gözyaşlarıyla uğurlandı
Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kardeşlerden Elif Mislina Eker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Elif Mislina, dualar ve gözyaşlarıyla Osmaniye merkeze bağlı Sakarcalı Köyü'nde defnedildi.
Genç kızın durumu ağır
Cenaze törenine katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, aileye başsağlığı diledi.
Öte yandan hastanede tedavisine devam edilen Yeşim Eker'in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.