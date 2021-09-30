İskenderun’da eşini ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

İskenderun’da eşini ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur Mert’i (41), kızı Aleyna (16) ve oğlu Ahmet Ali Mert’i boğarak öldürdüğü iddia edilen Turgay Mert, İskenderun adliyesinde savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUNALIMA GİRDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Turgay Mert’in ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla sorununun olmadığını, onlara bakacak kimse olamayacağı düşüncesiyle öldürdüğünü ve Osmaniye’de hap içerek intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi.

Mert’in cinayeti işlediği evine 7 sayfalık not bıraktığı, notta meslekte mobing gördüğü için psikolojisinin bozuk olduğunu bu yüzden bunalıma girdiğini yazdığı öğrenildi.

İskenderun’da eşini ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı VİDEO

