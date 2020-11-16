İskenderun’da masaj salonlarına baskın: 22 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu, 22 kadın gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan masaj salonları ve SPA merkezleri ile ilgili gelen bir ihbarı değerlendirdi.

Asayiş ve ahlak polisi ekiplerince belirlenen masaj salonlarında uyuşturucu kullanıldığı, fuhuş yapıldığı, yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı, çalışan şahısların ikamet ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edilerek 7 ayrı iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

22 KADIN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan denetimlerde 19 yabancı uyruklu, 3 Türk vatandaşı olmak üzere 22 şüpheli kadın gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.