Dolar
7.716
0.4635%
Euro
9.1408
0.5876%
Altın
1890.07
0.0958%
Borsa
1292.99
0.1316%
G. Altın
468.922
0.5549%
Bitcoin
127062.07
1.967%
EXEN Coin
12.21
-0.89%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    İskenderun’da masaj salonlarına baskın: 22 gözaltı

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu, 22 kadın gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 11:46
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 11:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İskenderun’da masaj salonlarına baskın: 22 gözaltı

    Hatay’ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan masaj salonları ve SPA merkezleri ile ilgili gelen bir ihbarı değerlendirdi.

    Asayiş ve ahlak polisi ekiplerince belirlenen masaj salonlarında uyuşturucu kullanıldığı, fuhuş yapıldığı, yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı, çalışan şahısların ikamet ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edilerek 7 ayrı iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

    22 KADIN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan denetimlerde 19 yabancı uyruklu, 3 Türk vatandaşı olmak üzere 22 şüpheli kadın gözaltına alındı.

    Şüpheliler, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

    İskenderun’da masaj salonlarına baskın: 22 gözaltı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir