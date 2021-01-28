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    İskenderun’da namus meselesi kavgası: 1 ölü

    Namus meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurularak öldürülün kişinin katil zanlıları, polis tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 14:34
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    İskenderun’da namus meselesi kavgası: 1 ölü

    Aralarında namus meselesi yüzünden husumet bulunan amca çocukları, Hatay’ın İskenderun İlçe Otogarı yakınlarında karşılaştı.

    Amca çocuklarının arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 55 yaşındaki Şahin Kök, silahla vurularak hayatını kaybetti.

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

    Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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