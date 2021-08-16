İSKİ’nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

Beylikdüzü’nde İBB’nin çalışma yaptığı şantiye alanında, İSKİ’ye bağlı su borusunda patlama meydana geldi. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fırladı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışma yaptığı şantiye alanında İSKİ’ye bağlı su borusunda, bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırırken, yoldan geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

KENDİLİĞİNDEN DURDU

Caddeye kadar tazyikli şekilde gelen su, yaklaşık 1 saat sonra kendiliğinden durdu.

Borudan çıkarak metrelerce yükseğe fışkıran su, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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