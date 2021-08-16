Euro
9.9938
-0.58%
Dolar
8.4681
-0.58%
Altın
486.86
-0.14%
Borsa
1.455
0.53%
Bitcoin
395.336
0.35%
EXEN Coin
27.20
1.41%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    İSKİ’nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

    Beylikdüzü’nde İBB’nin çalışma yaptığı şantiye alanında, İSKİ’ye bağlı su borusunda patlama meydana geldi. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fırladı.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 08:07
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İSKİ’nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışma yaptığı şantiye alanında İSKİ’ye bağlı su borusunda, bilinmeyen nedenle patlama oldu.

    Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırırken, yoldan geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    KENDİLİĞİNDEN DURDU

    Caddeye kadar tazyikli şekilde gelen su, yaklaşık 1 saat sonra kendiliğinden durdu.

    Borudan çıkarak metrelerce yükseğe fışkıran su, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İSKİ’nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı ViDEO

    İSKİ’nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı #1

    İSKİ’nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı #2

    İSKİ’nin su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir