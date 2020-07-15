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    İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı

    İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli Fatih'teki evinde gözaltına alındı.
    • AA
    • 15.07.2020 - 01:28
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    İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

    FATİH'TEKİ EVİNDE YAKALANDI

    Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Polis, şüpheli M.C.S.'yi Fatih'teki evinde gözaltına aldı.

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    "TAHKİKAT SÜRÜYOR"

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Twitter hesabından Peygamber Efendimize hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tespitine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, hesabın domain sahibi olduğu tespit edilen şüpheli şahıs M.C.S., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

    Başsavcılık talimatları kapsamında, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir."

    İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı #1

    BAKANLAR VE AK PARTİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

    İçişler Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, söz konusunu şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesaplarından duyururken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de "Peygamberimize söylenen çirkin söz, tüm yüce değerler ve insanlık adına affedilemez" ifadelerini kullandı.

    İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı #2

    İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı #3

    İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı #4

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