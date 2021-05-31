İspanya'da ailesine kızan genç, yer altında ev inşa etti

İspanya'da yaşayan Andres Canto isimli genç, ailesine kızarak kendisi için ev inşa etmeye başladı.

İspanya’nın Alicante bölgesinde yaşayan 14 yaşındaki Andres Canto, ailesine kızınca ilginç bir yola başvurdu.

Canto, ailesiyle tartıştıktan sonra evlerinin arka bahçelerine çukur kazmaya başladı.

6 YIL SONRA EVE DÖNÜŞTÜ

Andres’in kazdığı çukur, 6 yıl sonra oturma odası ve yatak odası olan bir yer altı evine dönüştü.

Ailesine karşı öfkelenerek başladığı kazıyı yıllarca sürdüren genç, yerin 3 metre derinliğindeki mağarayı kendine sığınak yaptı.

İspanya'da ailesine kızan genç, yeraltında ev inşa etti VİDEO









EVİN İÇİNİ DONANIMLI HALE GETİRDİ

Şu anda 20 yaşında olan Andres, basamaklarla inilen mağaradaki odasına WiFi sistemi kurdu. Yatak, radyo, sandalye ve yiyecek gibi malzemeler koydu.

Ailesiyle 6 yıl önce yaşadığı tartışmayı anlatan Andres Canto, “Arkadaşlarımla dışarı çıkmadan önce annem kıyafetlerimi değiştirmemi istedi. Ama bunu reddettim ve evde kalmak zorunda kaldım.” dedi.





SİNİRDEN KAZIYA BAŞLADI, YAŞAM ALANINA ÇEVİRDİ

Andres, sinirini atmak için çukur kazmaya başladığını ve yıllarca süren kazının ardından bir yer altı evi inşa ettiğini söyledi.

İlk başta çok derin bir çukur kazmayı hedeflediğini söyleyen genç, daha sonra bu mağarayı yaşam alanına çevirdiğini ifade etti.

Şimdi bir aktör olan Andres, akşamları okuldan geldikten kazı yaptığını ve arkadaşı Andreu’nu kendisine yardım ettiğini belirtti.





"HAYAL GÜCÜ OLAN BİR ÇOCUKTUM"

Kazı çalışmaları sırasında kendi tekniklerini geliştiren Andres, yer altındaki molozları yüzeye çıkarmak için bir makara sistemi kurduğunu söyledi.

Andres, "Burada ihtiyacım olan her şeye sahip olmak harika. Nemli olduğu ve etrafta fazla hava olmadığı için burada çalışmak yorucu olabilir, ancak her gün kazmaya devam etmek için motivasyonum var.

Küçük kulübeler yapmayı her zaman sevmişimdir.

Kırsalda yaşıyorum ve burada genellikle bir odun parçası bulduğumda güzel bir ev inşa ederdim. Hayal gücü çok olan bir çocuktum.” dedi.